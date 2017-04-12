В Башкирии в офисе управляющей компании прошли обыски из-за долгов за тепло

Как сообщили в пресс-службе «БашРТС», компания «ЕТЗК» задолжала поставщику свыше 12 миллионов рублей. Фирма является одним из крупнейших должников «БашРТС» в Стерлитамаке.
- В ходе оперативно-разыскных мероприятий изъята документация финансово-хозяйственной деятельности предприятия, базы данных на электронных носителях, - говорится в сообщении. - Предстоит дальнейшее изучение полученных материалов, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.
В настоящее время по аналогичным заявлениям «БашРТС» проводятся доследственные проверки в отношении ещё 56 жилищных организаций республики. Возбуждены три уголовных дела - в отношении УК «Уютный дом» в Уфе, «Башжилиндустрия» в Стерлитамаке и ТСЖ «Дуслык» в Салавате.
На 1 апреля общая задолженность жилищных организаций за потреблённую тепловую энергию перед «БашРТС» составила 5,46 миллиарда рублей, в том числе 946,6 миллиона – в Стерлитамаке.