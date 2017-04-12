В Башкирии в офисе управляющей компании прошли обыски из-за долгов за тепло

В настоящее время по аналогичным заявлениям «БашРТС» проводятся доследственные проверки в отношении ещё 56 жилищных организаций республики. Возбуждены три уголовных дела - в отношении УК «Уютный дом» в Уфе, «Башжилиндустрия» в Стерлитамаке и ТСЖ «Дуслык» в Салавате.