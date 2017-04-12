mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии в офисе управляющей компании прошли обыски из-за долгов за тепло

12 апреля 2017, 11:53
По заявлению «БашРТС» в офисе управляющей компании Стерлитамака «ЕТЗК» прошли обыски. Следователи изучат изъятую документацию на предмет нецелевого использования платежей граждан за отопление и горячую воду.

Как сообщили в пресс-службе «БашРТС», компания «ЕТЗК» задолжала поставщику свыше 12 миллионов рублей. Фирма является одним из крупнейших должников «БашРТС» в Стерлитамаке.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий изъята документация финансово-хозяйственной деятельности предприятия, базы данных на электронных носителях, - говорится в сообщении. - Предстоит дальнейшее изучение полученных материалов, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.

В настоящее время по аналогичным заявлениям «БашРТС» проводятся доследственные проверки в отношении ещё 56 жилищных организаций республики. Возбуждены три уголовных дела - в отношении УК «Уютный дом» в Уфе, «Башжилиндустрия» в Стерлитамаке и ТСЖ «Дуслык» в Салавате.

На 1 апреля общая задолженность жилищных организаций за потреблённую тепловую энергию перед «БашРТС» составила 5,46 миллиарда рублей, в том числе 946,6 миллиона – в Стерлитамаке.

Материалы по теме
В Башкирии бюджетники удвоили свои долги перед БашРТСОбыски в «Уютном доме» инициировали в «БашРТС» из-за долга в 44 млн рублей«БашРТС» передаст коллекторам долги уфимцев за тепло и горячую воду
#Новости#Башкирия#Мвд#Управляющие компании#Обыски#Наталья Кузнецова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48