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В Башкирии поезд протаранил Citroen на переезде

12 апреля 2017, 10:23
Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светозвуковой сигнализации.

9 апреля в 10:52 по московскому времени на железнодорожном переезде на 22 километре перегона Карламан-Приуралье Архангельского района легковой автомобиль «Citroen» столкнулся с грузовым поездом, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Водитель легковушки проигнорировал запрещающий сигнал светозвуковой сигнализации, выехал на железный переезд прямо перед приближающимся поездом, но съехать не успел, из-за чего его снес локомотив грузового поезда.

В результате аварии никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Поезд задержался на 53 минуты.

Сейчас сотрудники Стерлитамакской прокуратуры проводят проверку, по результатам которой решится вопрос о необходимости прокурорского вмешательства.

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