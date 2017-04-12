В Башкирии поезд протаранил Citroen на переезде

9 апреля в 10:52 по московскому времени на железнодорожном переезде на 22 километре перегона Карламан-Приуралье Архангельского района легковой автомобиль «Citroen» столкнулся с грузовым поездом, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Водитель легковушки проигнорировал запрещающий сигнал светозвуковой сигнализации, выехал на железный переезд прямо перед приближающимся поездом, но съехать не успел, из-за чего его снес локомотив грузового поезда.
В результате аварии никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Поезд задержался на 53 минуты.
Сейчас сотрудники Стерлитамакской прокуратуры проводят проверку, по результатам которой решится вопрос о необходимости прокурорского вмешательства.