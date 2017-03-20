В Башкирии студенту, зарезавшему свою девушку, предъявлено обвинение

По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Башкирии 20-летнему подозреваемому в совершении убийства судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщается на сайте ведомства. Ему уже предъявлено обвинение.
По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Башкирии 20-летнему подозреваемому в совершении убийства судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщается на сайте ведомства. Ему уже предъявлено обвинение.
Напомним, что по версии следствия, днем в пятницу в селе Мишкино молодой человек зарезал свою бывшую девушку. 16-летняя школьница опасалась своего парня и приняла решение расстаться с ним. Друзья погибшей говорят, что студент буквально преследовал подругу и не однократно угрожал ей.
Расследование уголовного дела продолжается.