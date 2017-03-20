У тренера вратарей ФК «Уфа» на три минуты остановилось сердце

Во время перелёта футбольного клуба «Уфа» в Краснодар на очередной матч чемпионата премьер-лиги у тренера вратарей Юрия Перескокова случился сердечный приступ, сообщается на официальном сайте клуба.
- К трапу самолёта была срочно подана машина скорой помощи, - поделились в клубе. - У Перескокова на три минуты остановилось сердце. Стараниями врачей тренера удалось реанимировать.
Команда прилетела в Краснодар 18 марта накануне матча 20-го тура чемпионата России по футболу. Юрия Перескокова госпитализировал в городскую клиническую больницу Краснодара, где он находится до сих пор - в отделении реанимации.
- Юрий был госпитализирован накануне, когда мы прилетели в Краснодар на матч, - расссказал агентству Р-спорт гендиректор клуба Шамиль Газизов. - Сердечный приступ у него случился в самолете, но наш врач сработал хорошо, хотя ситуация была нелегкая. Мы специально не афишировали это перед игрой, чтобы не создавать ажиотаж. Сейчас Юрий переведен из реанимации, состояние его улучшилось, но он по-прежнему остается под наблюдением врачей. Я разговаривал с ним по телефону. Лететь ему пока нельзя, так что в Уфу он вернется позже.
Напомним, 19 марта ФК «Уфа» сыграл с «Краснодаром» вничью – 0:0. Сейчас «Уфа» находится на пятом месте в турнирной таблице.