У тренера вратарей ФК «Уфа» на три минуты остановилось сердце

- Юрий был госпитализирован накануне, когда мы прилетели в Краснодар на матч, - расссказал агентству Р-спорт гендиректор клуба Шамиль Газизов. - Сердечный приступ у него случился в самолете, но наш врач сработал хорошо, хотя ситуация была нелегкая. Мы специально не афишировали это перед игрой, чтобы не создавать ажиотаж. Сейчас Юрий переведен из реанимации, состояние его улучшилось, но он по-прежнему остается под наблюдением врачей. Я разговаривал с ним по телефону. Лететь ему пока нельзя, так что в Уфу он вернется позже.