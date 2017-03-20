Прокуратура Башкирии: раскрываемость преступлений о мошенничестве низкая

- Как показывает практика, число доверчивых людей у нас не уменьшается, и по нашей республике, и в целом по стране есть рост таких преступлений, и наше мнение - их раскрываемость очень низкая, - заявил Валеев. - Невозможно в большинстве случаев выявлять этих граждан (мошенников – прим. ред.), очень мошенники пользуются путями отходов.