Прокуратура Башкирии: раскрываемость преступлений о мошенничестве низкая

Раскрываемость преступлений по мошенничеству в отношении пожилых людей в регионе остается низкой, большая часть таких дел не доходит до суда. Об этом заявил сегодня начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Башкирии Динар Валеев на круглом столе о защите от мошенников пенсионеров.
- Как показывает практика, число доверчивых людей у нас не уменьшается, и по нашей республике, и в целом по стране есть рост таких преступлений, и наше мнение - их раскрываемость очень низкая, - заявил Валеев. - Невозможно в большинстве случаев выявлять этих граждан (мошенников – прим. ред.), очень мошенники пользуются путями отходов.