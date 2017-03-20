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Прокуратура Башкирии: раскрываемость преступлений о мошенничестве низкая

20 марта 2017, 17:00
В надзорном ведомстве считают, что следственные органы недостаточно эффективно работают в этом направлении.

Раскрываемость преступлений по мошенничеству в отношении пожилых людей в регионе остается низкой, большая часть таких дел не доходит до суда. Об этом заявил сегодня начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Башкирии Динар Валеев на круглом столе о защите от мошенников пенсионеров.

- Как показывает практика, число доверчивых людей у нас не уменьшается, и по нашей республике, и в целом по стране есть рост таких преступлений, и наше мнение - их раскрываемость очень низкая, - заявил Валеев. - Невозможно в большинстве случаев выявлять этих граждан (мошенников – прим. ред.), очень мошенники пользуются путями отходов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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