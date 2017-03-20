Предприниматель из Башкирии Вадим Гатауллин купил две квартиры в Trump Hollywood

Владелец ГК «Башкирский кирпич» Вадим Гатауллин приобрел две квартиры в элитном кондоминиуме Trump Hollywood во Флориде в США. Об этом сообщает агентство Reuters в статье об инвестициях российской элиты в недвижимость Дональда Трампа.
Как следует из материала зарубежного СМИ, Гатауллин купил две квартиры. Одну – за 3,5 миллиона долларов, сделка была совершена через местную компанию VVG Real Estate Investments LLC. Через 5 лет башкирский бизнемен продал квартиру уже за 4,1 миллиона. Покупателем стала неизвестная частная компания, данные о ней отсутствуют в государственных документах.
Вторую квартиру в том же здании Гатауллин купил в начале 2012 года за 920 тысяч долларов. Спустя несколько месяцев он продал ее за 1,1 миллиона долларов супружеской паре из Венесуэлы.
Журналисты издания подчеркивают, что Гатауллин должен был отчитаться о своей зарубежной недвижимости, когда был депутатом Госсобрания-Курултая с 2013 по 2015 годы. Однако он не сделал этого.
- Копия декларации о доходах, которую Гатауллин подал в 2013 году, когда он был еще владельцем второго подразделения Трампа, не содержит упоминания о квартире, - говорится в сообщении издания.
Reuters направило запрос в компанию Гатауллина, однако ответа не последовало. Медиакорсети он прокомментировать ситуацию отказался.
- Я не знаю, что они там написали, спросите у них. Я комментировать не хочу, - сказал он.