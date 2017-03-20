Предприниматель из Башкирии Вадим Гатауллин купил две квартиры в Trump Hollywood

Как следует из материала зарубежного СМИ, Гатауллин купил две квартиры. Одну – за 3,5 миллиона долларов, сделка была совершена через местную компанию VVG Real Estate Investments LLC. Через 5 лет башкирский бизнемен продал квартиру уже за 4,1 миллиона. Покупателем стала неизвестная частная компания, данные о ней отсутствуют в государственных документах.