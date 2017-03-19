В Башкирии капремонт пройдет в 400 домах

В Башкирии продолжает действовать программа по капитальному ремонту домов. На сегодня в нее включено почти 17 тысяч зданий.
Региональный оператор проводит выборочный ремонт, пояснили в пресс-службе администрации Уфы. Это значит, что в течение каждых 10 лет эти строения получат по 1-2 видам ремонта, а за 30 лет – 3-6 видов ремонта. Например, сначала в порядок приведут кровлю, систему водоснабжения, только после этого ремонтники займутся остальным.
Посмотреть, какой дом и когда будет отремонтирован, можно на официальном сайте Регионального оператора Башкирии в специальном разделе «Найти свой дом».