В Башкирии капремонт пройдет в 400 домах

Региональный оператор проводит выборочный ремонт, пояснили в пресс-службе администрации Уфы. Это значит, что в течение каждых 10 лет эти строения получат по 1-2 видам ремонта, а за 30 лет – 3-6 видов ремонта. Например, сначала в порядок приведут кровлю, систему водоснабжения, только после этого ремонтники займутся остальным.