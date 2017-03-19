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В Башкирии капремонт пройдет в 400 домах

19 марта 2017, 11:28
Всего в программу капитального ремонта вошло 17 тысяч строений.

В Башкирии продолжает действовать программа по капитальному ремонту домов. На сегодня в нее включено почти 17 тысяч зданий.

Региональный оператор проводит выборочный ремонт, пояснили в пресс-службе администрации Уфы. Это значит, что в течение каждых 10 лет эти строения получат по 1-2 видам ремонта, а за 30 лет – 3-6 видов ремонта. Например, сначала в порядок приведут кровлю, систему водоснабжения, только после этого ремонтники займутся остальным.

Посмотреть, какой дом и когда будет отремонтирован, можно на официальном сайте Регионального оператора Башкирии в специальном разделе «Найти свой дом».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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