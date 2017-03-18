mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии 16-летнюю школьницу зарезали насмерть

18 марта 2017, 10:12
Под подозрением бывший молодой человек погибшей.

Вчера днем, 17 марта, в больницу села Мишкино поступила несовершеннолетняя с колото-резаным ранением, которая скончалась через некоторое время, сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Как считает следствие, вчера днем на одной из улиц села Мишкино 20-летний местный житель ударил ножом в жизненно-важные органы 16-летней бывшей девушки и скрылся на автомобиле с места происшествия. Через некоторое время полицейские обнаружили его в лесопосадке недалеко от села с резаными ранами предплечий, которые он предположительно нанес себе сам. Сейчас решается вопрос о задержании молодого человека по подозрению в совершении убийства.

После получения заключения врачей о возможности проведения с задержанным следственных действий, он будет допрошен, также будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04