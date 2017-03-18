В Башкирии 16-летнюю школьницу зарезали насмерть

Как считает следствие, вчера днем на одной из улиц села Мишкино 20-летний местный житель ударил ножом в жизненно-важные органы 16-летней бывшей девушки и скрылся на автомобиле с места происшествия. Через некоторое время полицейские обнаружили его в лесопосадке недалеко от села с резаными ранами предплечий, которые он предположительно нанес себе сам. Сейчас решается вопрос о задержании молодого человека по подозрению в совершении убийства.