В Уфе суд нашел «парящее» здание

Между судебными процессами было и уголовное дело, которое было заведено еще в 2011 году на гражданку Чехову, обвиненную якобы в крупном мошенничестве и хищении в особо крупном размере с фальсификацией доказательств по гражданскому делу. Дело было связано с этим скандальным домом на улице Крупской. Руководитель «Стройтехмонтажа» Баутский заставил своих подчиненных, в частности директора строительной компании Юрия Трифонова оболгать Чехову. Мы отправили запрос в следственный комитет Башкирии о судьбе уголовного дела и получили ответ, что дело было прекращено еще в 2014 году. Однако, как нам удалось узнать от своих источников в правоохранительных органах, окончательно уголовное дело в отношении Екатерины Чеховой было прекращено только 29 декабря 2016 года. Следователям по прошествии целых пяти лет удалось выяснить, что никакого преступления Чехова попросту не совершала. Кстати тот же Кировский районный суд во время следствия признавал возбуждение уголовного дела вполне законным. Кто-то умело, видимо, закрывал глаза районной Фемиде.