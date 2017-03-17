В Уфе суд нашел «парящее» здание

8 декабря 2016 года президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по правам человека, усомнился в компетентности работников судебной системы, увидев постановление суда, в котором человека обвиняют в подаче заявления в прокуратуру.
- В постановлении суда написано: такой-то, фамилия, и дальше – совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру, — рассказал Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. - От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно, — возмутился президент. - Я уже не знаю там насчет предвзятости, но насчет квалификации абсолютно точно вопросы возникают, конечно, — заключил глава государства.
К чему мы вспомнили это заседание совета по правам человека, и эмоциональные слова главы государства, спросите вы. В распоряжении нашей редакции оказалось удивительное по своей правовой казуистике и коллизии одно из решений Кировского районного суда Уфы. Судя по нему, одно из зданий Уфы оказалось подвешенным в воздухе - вопреки всем законам физики. Вернее даже не целое здание, а его часть. Мы решили провести свое журналистское расследование и понять, откуда возникло такое странное решение.
Летом 2016 года Медиакорсеть писала о том, что теперь уже бывший заместитель председателя уфимского горсовета Александр Баутский хотел присвоить принадлежащей его фирме КТП «Стройтехмонтаж» здание по улице Крупской, дом 4. Эта некрасивая история, где бывший народный избранник пытался разными способами присвоить себе не принадлежащие ему нежилые помещения в этом доме, длится не один год.
Уфимский предприниматель Олег Гизбрехт еще с 2010 года не может стать полноценным хозяином помещений площадью около тысячи квадратных метров по улице Крупской, дом 4. Их в 2005 году Олег Гизбрехт приобрел у Александра Баутского за 20 миллионов рублей. Строительством этого дома занималось предприятие «Стройтехмонтаж», где учредителем и директором и является Александр Баутский. Когда в 2010-м дом был фактически достроен, бывший депутат уфимского горсовета неожиданно начал препятствовать тому, чтобы Гизбрехт занял помещение.
Олег Гизбрехт подавал два иска в суд и выиграл оба процесса. В сентябре 2010-го Кировский районный суд Уфы признал его право на получение недвижимости после ввода дома в эксплуатацию. А после сдачи объекта в июле 2011-го - и право собственности на помещение.
На основании этих решений Гизбрехт получил свидетельства о регистрации в регистрационной палате. Однако по сей день, несмотря на все имеющиеся судебные акты, наличие свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости, Гизбрехт так и не может не то чтобы стать полноценным хозяином своих помещений, но и даже войти в них.
К этим помещениям мы еще вернемся, когда более подробно прочитаем так удивившее нас решение Кировского районного суда от 22 декабря 2016 года под председательством судьи Айгуль Курамшиной.
Между судебными процессами было и уголовное дело, которое было заведено еще в 2011 году на гражданку Чехову, обвиненную якобы в крупном мошенничестве и хищении в особо крупном размере с фальсификацией доказательств по гражданскому делу. Дело было связано с этим скандальным домом на улице Крупской. Руководитель «Стройтехмонтажа» Баутский заставил своих подчиненных, в частности директора строительной компании Юрия Трифонова оболгать Чехову. Мы отправили запрос в следственный комитет Башкирии о судьбе уголовного дела и получили ответ, что дело было прекращено еще в 2014 году. Однако, как нам удалось узнать от своих источников в правоохранительных органах, окончательно уголовное дело в отношении Екатерины Чеховой было прекращено только 29 декабря 2016 года. Следователям по прошествии целых пяти лет удалось выяснить, что никакого преступления Чехова попросту не совершала. Кстати тот же Кировский районный суд во время следствия признавал возбуждение уголовного дела вполне законным. Кто-то умело, видимо, закрывал глаза районной Фемиде.
Одним словом, господину Баутскому так или иначе удается не отдать нежилые помещения общей площадью более тысячи квадратных метров законному владельцу Олегу Гизбрехту. Осталось еще выяснить, кто будет возмещать Екатерине Чеховой, понесенный ею физический и моральный урон. Не уверены, что это будет господин Баутский.
Вернемся к решению Кировского районного суда от 22 декабря 2016 года по иску Олега Гизбрехта к КТП «Стройтехмонтаж» об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения, так поразившего нас своей изобретательностью. Журналисты многое видели и читали, и нас трудно порой чем-то удивить. Но когда в постановлении суда черным по белому пишется, что господин Гизбрехт фактически осуществил государственную регистрацию вещного права на объекты законченного строительства, не существующие в действительности, то и у нас волосы на голове дыбом встают. Дом построен, введен в строй, а помещений на 1 и 2 этаже, по мнению суда нет. Фактически они есть, но получается, как считает Кировский суд в лице судьи Курамшиной, многоэтажный дом №4 на улице Крупской парит в воздухе или построен по внеземным технологиям. Без иронии тут, конечно, не обойтись.
В том же решении суда неоднократно говорится, что злосчастный дом, в котором, кстати, уже давно живут счастливые новоселы, является объектом незавершенного строительства. Медиакорсеть отправила редакционный запрос в адрес первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова. В нем мы спросили: "Имеется ли у КТП «Стройтехмонтаж» разрешение на строительство объектов по адресу: г. Уфа, улица Крупская, дом 4, и если да, то продлевалось ли оно? Сохранилось ли у КТП «Стройтехмонтаж» право аренды на земельный участок по адресу: г. Уфа, улица Крупская, дом 4? Если оно сохранилось, то когда истекает срок аренды?"
Из ответа чиновника видно, что КТП «Стройтехмонтаж» возводил указанный дом, имея на руках все разрешения на строительство, и самое главное - дом №4 по улице Крупской введен в эксплуатацию. То есть он не является объектом незавершенного строительства. Получается, уважаемый суд руководители КТП «Стройтехмонтаж» просто ввели в заблуждение, предоставив судье подложные документы? Зачем так надо было подставлять представителей Фемиды?
В ходе журналистского расследования удалось выяснить, что по данному гражданскому делу судьей Кировского райсуда была назначена судебная строительная (кадастровая) экспертиза.
Согласно выводам заключения эксперта ГУП БТИ РБ от 16.11.2016 года, все спорные объекты недвижимости дома №4 по улице Крупской существуют в натуре, хотя и имеют на дату осмотра несколько измененные уникальные характеристики (при этом разрешения на перепланировку экспертам не представлено). При этом эксперт констатировал, что спорные объекты недвижимости являются частью объема здания, расположены в границах многоквартирного дома, подключены к общей системе коммуникаций, относятся к виду недвижимости «помещения», а не к объектам незавершенного строительства. Подчеркнем, что эксперт составил свое заключение и сделал выводы после того, как он 16 ноября 2016 года провел фактический осмотр и обмер спорных помещений, а не по результатам исследования лишь технической документации и материалов дела. Но заключение экспертизы Кировским районным судом Уфы были странным образом полностью проигнорировано. Где логика? Зачем тогда надо было судье Айгуль Курамшиной назначать экспертизу?
Еще один момент, который вызвал у нас самих некоторые сомнения – правомочность постановки на кадастровый учет спорных нежилых помещений. Может на самом деле судья права, и господин Гизбрехт совершил государственную регистрацию права собственности, поставил, принадлежащие ему помещения на учет и получил документы, нарушив закон?
Мы узнали кадастровые номера этих объектов и направили запрос в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Башкортостан.
Нами были заданы такие вопросы: "Предусматривается ли законом возможность постановки на кадастровый учет нежилых помещений в многоквартирном доме, первичный государственный технический учет которых был частично, либо полностью осуществлен без проведения первичной технической инвентаризации, то есть на основании разрешительной/проектной документации по строительству? Предусматривалась ли такая возможность в 2012-2013 г.? Имеются ли основания полагать о неправомерности постановки на кадастровый учет нежилых помещений с кадастровыми номерами 02:55:010120:742, 02:55:010120:747, 02:55:010120:737, 02:55:010120:739, расположенных по адресу г. Уфа, ул. Крупской д. 4?"
Ответ, пришедший из кадастровый палаты, мы не будем приводить в тексте полностью, желающие с ним могут ознакомиться, прочитав его ниже в сканированном виде.
Приведем только суть. Из официального ответа, подписанного исполняющим обязанности директора филиала Андреем Пантелеевым, становится очевидно, что и в 2012, и в 2013 году нежилое помещение в многоквартирном доме можно было поставить на учет, предоставив заявление и в том числе технический план, подготовленный на основании вышеуказанных документов. Это овет на первый вопрос.
По второму вопросу ответ также однозначен. Государственный учет объектов недвижимости с указанными в нашем запросе кадастровыми номерами осуществлен соответственно 12.03.2012г., 16.03.2012г., 02.03.2012г. и 11.03.2012г. на основании заявлений о постановке на государственный учет объекта учета и технических паспортов, подготовленных ГУП "Бюро технической инвентаризации РБ". То есть их учет осуществлен в соответствии с действовавшими нормативными правовыми документами на момент постановки данных объектов на учет в соответствии с п. 3 приказа Минэкономразвития России от 14.10.2011г. № 577 на основании технических паспортов.
Из ответа явно следует, что все произошло законно и настоящим владельцем этих нежилых помещений является Олег Гизбрехт, а не КТП «Стройтехмонтаж» и господин Баутский. Значит и вывод суда первой инстанции, что такой способ технического и кадастрового учета (по проектным данным) противоречит действующему законодательству, является, попросту говоря, ошибочным.
За комментарием «Медиакорсеть» обратилась к управляющему коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскару Мингазетдинову. Он считает, что решение суда является весьма спорным.
- Фактически судья в нарушение предусмотренных законом процессуальных процедур, пересмотрела обязательное к исполнению решение суда от 2011 года, которым право собственности было признано за Гизбрехтом, и своим решением отменила его право собственности. Неубедительным выглядит вывод суда о том, что имущество, на которое в 2011 году суд признал право собственности, не существовало в натуре. Представить ситуацию, при которой суд, признавая право собственности на вполне конкретные помещения, не удостоверился в их физическом существовании, крайне сложно, - отметил Аскар Мингазетдинов. - Отдельного внимания заслуживает тот факт, что ответчик получил спорное имущество от следователя для его ответственного хранения и был обязан вернуть имущество сразу же после отмены ареста. Основания для отмены решения суда имеются - полагает адвокат.
Как нам рассказал в телефонном разговоре Олег Гизбрехт, он со своим адвокатом подготовил апелляцию в Верховный суд Башкирии и надеется, что его доводы будут рассмотрены профессионально, объективно и непредвзято.
Мы следим за развитием событий.