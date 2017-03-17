В Башкирии следователи возбудили дело о смерти младенца в больнице

После доследственной проверки выяснилась такая картина. 14 февраля в Бакалинскую центральную районную больницу поступил годовалый мальчик, у него были кашель, одышка и температура. Его поместили в палату интенсивной терапии и начали лечить. Но когда стали вводить лекарство, малышу стало плохо, да так, что пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. И все же спасти его жизнь не удалось, он умер днем. Предварительная причина смерти – ОРВИ, сообщили в следкоме Башкирии.
Теперь Туймазинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
- Уголовное дело возбуждено с целью расширения возможностей установления истины по делу, так как уголовно-процессуальные рамки доследственной проверки не позволяют выполнить необходимый объем следственных действий и оперативных мероприятий, - отметили в следкоме.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, будет назначен ряд экспертных исследований.