В Башкирии произошло смертельное ДТП: двое погибших

Сегодня, 17 марта, в 5 часов утра в Абзелиловском районе Башкирии в столкновении двух автомобилей погибли два человека. Есть и другие пострадавшие, сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.
По имеющейся на данный момент информации, на 268 км автодороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск житель Белорецкого района, 1993 г.р., за рулем «десятки» совершил лобовое столкновение с автомобилем «Пежо – 308», которым управлял 35-летний житель Белорецка.
Водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте ДТП, еще одну пассажирку ВАЗ 2110 госпитализировали. Подробности происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции.