mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии произошло смертельное ДТП: двое погибших

17 марта 2017, 10:14
Авария произошла утром в Абзелиловском районе.

Сегодня, 17 марта, в 5 часов утра в Абзелиловском районе Башкирии в столкновении двух автомобилей погибли два человека. Есть и другие пострадавшие, сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По имеющейся на данный момент информации, на 268 км автодороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск житель Белорецкого района, 1993 г.р., за рулем «десятки» совершил лобовое столкновение с автомобилем «Пежо – 308», которым управлял 35-летний житель Белорецка.

Водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте ДТП, еще одну пассажирку ВАЗ 2110 госпитализировали. Подробности происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04