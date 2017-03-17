«Салават Юлаев» в Туймазы 18 марта не приедет

18 марта ХК «Салават Юлаев» не приедет в Туймазы по техническим причинам, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. Сейчас рассматривается возможность перенести встречу на другой день.
Зато стали известны подробности визита «СЮ» в Стерлитамаке 19 марта. Вот программа:
14:00 - Вход зрителей на «Стерлиматак-Арену»
14:00-14:50 - Конкурсы от ведущего;
- Фотозона с группой поддержки и талисманами команды;
- Настольный хоккей;
- Аэрохоккей;
- Виртуальная реальность 360;
- Продажа атрибутики;
14:10-14:30 - Автограф-сессия хоккеистов «Салавата Юлаева»;
15:00-16:00 - Товарищеский матч с командой Стерлитамака (в паузах конкурсы на льду).