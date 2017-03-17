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«Салават Юлаев» в Туймазы 18 марта не приедет

17 марта 2017, 12:03
Первым городом республиканского турне "СЮ" станет Стерлитамак.

18 марта ХК «Салават Юлаев» не приедет в Туймазы по техническим причинам, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. Сейчас рассматривается возможность перенести встречу на другой день.

Зато стали известны подробности визита «СЮ» в Стерлитамаке 19 марта. Вот программа:

14:00 - Вход зрителей на «Стерлиматак-Арену»

14:00-14:50 - Конкурсы от ведущего;

- Фотозона с группой поддержки и талисманами команды;

- Настольный хоккей;

- Аэрохоккей;

- Виртуальная реальность 360;

- Продажа атрибутики;

14:10-14:30 - Автограф-сессия хоккеистов «Салавата Юлаева»;

15:00-16:00 - Товарищеский матч с командой Стерлитамака (в паузах конкурсы на льду).

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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