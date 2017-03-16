Рустэм Хамитов: Очередь для детей от 3 до 7 лет в детсадах ликвидирована

- Глава региона отметил, что Башкортостан успешно участвует в реализации федеральных программ в сфере образования, выполняя все взятые на себя обязательства, - говорится в сообщении. - Так, в республике ликвидирована очерёдность в дошкольных образовательных организациях среди детей в возрасте от трёх до семи лет. В 2016 году в Башкортостане введено 2 915 мест в детских садах.