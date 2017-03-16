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Рустэм Хамитов: Очередь для детей от 3 до 7 лет в детсадах ликвидирована

16 марта 2017, 15:24
Глава Башкирии отчитался о проделанной работе перед министром образования России.

В Москве сегодня состоялась рабочая встреча главы Башкирии Рустэма Хамитова и министра образования и науки России Ольги Васильевой. Обсуждались вопросы развития и модернизации образования в республике, сообщает пресс-служба главы региона.

- Глава региона отметил, что Башкортостан успешно участвует в реализации федеральных программ в сфере образования, выполняя все взятые на себя обязательства, - говорится в сообщении. - Так, в республике ликвидирована очерёдность в дошкольных образовательных организациях среди детей в возрасте от трёх до семи лет. В 2016 году в Башкортостане введено 2 915 мест в детских садах.

В настоящее время регион участвует в федеральной программе по ликвидации к 2025 году второй смены в школах.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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