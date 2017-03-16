Прокуратура потребовала вернуть 23 гектара незаконно арендованной земли в Уфе

Члены садоводческого товарищества «Колосок» обратились в администрацию Уфы с заявлением о выделении земли рядом с поселком Елкибаево. Управление по земельным ресурсам городской администрации заключило с СНТ «Колосок», в котором состояло только восемь человек, договор аренды земельного участка площадью 23 гектара без публикации в СМИ объявления о возможности их аренды и расчета площади арендуемого участка, исходя из количества членов товарищества и их потребности в земле.