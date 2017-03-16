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Прокуратура потребовала вернуть 23 гектара незаконно арендованной земли в Уфе

16 марта 2017, 10:08
Управление по земельным ресурсам столичной администрации проигнорировало требования закона о выделении земли.

В Уфе 23 гектара муниципальной земли были арендованы незаконно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Члены садоводческого товарищества «Колосок» обратились в администрацию Уфы с заявлением о выделении земли рядом с поселком Елкибаево. Управление по земельным ресурсам городской администрации заключило с СНТ «Колосок», в котором состояло только восемь человек, договор аренды земельного участка площадью 23 гектара без публикации в СМИ объявления о возможности их аренды и расчета площади арендуемого участка, исходя из количества членов товарищества и их потребности в земле.

Впоследствии арендатор передал более девяти гектаров земли другой организации. Прокуратура обратилась в суд с требованием расторгнуть договоры аренды. Арбитражный суд признал сделки ничтожными и обязал арендаторов вернуть землю муниципалитету.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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