ОНФ проводит конкурс журналистских работ по проблемам госзакупок

В нынешнем конкурсе принять участие приглашаются журналисты, неравнодушные к судьбе своей страны и ее будущему. Представители центральных и региональных СМИ до 1 апреля смогут представить телевизионные, радиоматериалы, публикации в печатных изданиях, а также материалы, вышедшие в сети Интернет. Главное условие – в работах должны быть затронуты проблемы, связанные с совершенствованием системы закупок, темой противодействия коррупции, вопросами общественного контроля в распределения бюджетных средств.