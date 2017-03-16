ОНФ проводит конкурс журналистских работ по проблемам госзакупок

В Москве при поддержке антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» состоится IV Всероссийский конкурс на лучшую журналистскую работу на тему «Государственные и корпоративные закупки в Российской Федерации». Конкурс организован в рамках форума-выставки «ГОСЗАКАЗ – За честные закупки», являющегося самым крупным мероприятием федерального уровня в этой сфере. Он пройдет с 5 по 7 апреля на ВДНХ, сообщает пресс-служба ОНФ.
В 2016 году на форум-выставку «ГОСЗАКАЗ – За честные закупки» приехали 1500 участников (в том числе 325 представителей СМИ) из 80 регионов страны. Мероприятие тогда посетили более 6 тысяч человек. На конкурс журналистов было прислано более 200 работ.
В нынешнем конкурсе принять участие приглашаются журналисты, неравнодушные к судьбе своей страны и ее будущему. Представители центральных и региональных СМИ до 1 апреля смогут представить телевизионные, радиоматериалы, публикации в печатных изданиях, а также материалы, вышедшие в сети Интернет. Главное условие – в работах должны быть затронуты проблемы, связанные с совершенствованием системы закупок, темой противодействия коррупции, вопросами общественного контроля в распределения бюджетных средств.
Победители номинаций будут определены голосованием конкурсного совета, в состав которого вошли представители общественных организаций, эксперты Народного фронта, а также ведущие представители массмедиа. Победители получат ценные подарки и дипломы от организаторов и партнеров мероприятия.
Заявки на участие в конкурсе и материалы принимаются до 1 апреля 2017 г. в электронном виде на адрес: [email protected] с пометкой в теме письма «КОНКУРС ЖУРНАЛИСТОВ». Положение о конкурсе, форма заявки и дополнительная информация размещены на официальном сайте мероприятия в одноименном разделе.