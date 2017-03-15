Жители Уфы просят вернуть льготы в детские сады

- С 1 марта отменили все льготы на содержание детей в детских садах. После чего сумма оплаты стала что за первого, что за второго ребенка 2772 рубля в месяц. Тогда, когда до отмены льгот на первого ребенка была субсидия 20%, на второго - 50% и т.д., - пишет автор петиции Амина Иванова.