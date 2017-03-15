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Жители Уфы просят вернуть льготы в детские сады

15 марта 2017, 17:02
Онлайн петицию подписали почти две тысячи человек.

Родители дошкольников Уфы обратились к властям Башкирии с просьбой вернуть льготы в детские сады. Онлайн-петицию на сайте change.org подписали уже почти 2 тысячи человек.

- С 1 марта отменили все льготы на содержание детей в детских садах. После чего сумма оплаты стала что за первого, что за второго ребенка 2772 рубля в месяц. Тогда, когда до отмены льгот на первого ребенка была субсидия 20%, на второго - 50% и т.д., - пишет автор петиции Амина Иванова.

Сейчас, как отмечает она, если в садик будут ходить два ребенка, то сумма за двоих будет составлять 5544 руб. Родительница сообщает, что это существенная сумма для бюджета ее семьи.

- Если взять меня к примеру, то моя заработная плата 7200 - 8000 руб в месяц и платить 5544 руб мне тяжело, - отмечает она.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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