Жители Уфы просят вернуть льготы в детские сады

Родители дошкольников Уфы обратились к властям Башкирии с просьбой вернуть льготы в детские сады. Онлайн-петицию на сайте change.org подписали уже почти 2 тысячи человек.
- С 1 марта отменили все льготы на содержание детей в детских садах. После чего сумма оплаты стала что за первого, что за второго ребенка 2772 рубля в месяц. Тогда, когда до отмены льгот на первого ребенка была субсидия 20%, на второго - 50% и т.д., - пишет автор петиции Амина Иванова.
Сейчас, как отмечает она, если в садик будут ходить два ребенка, то сумма за двоих будет составлять 5544 руб. Родительница сообщает, что это существенная сумма для бюджета ее семьи.
- Если взять меня к примеру, то моя заработная плата 7200 - 8000 руб в месяц и платить 5544 руб мне тяжело, - отмечает она.