В Уфе заменят трубопровод на улице Пугачева

В Уфе сотрудники МУП «Уфаводоканал» приступили к замене старого водопровода диаметром 150 мм на улице Пугачева. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Всего на улице Пугачева планируется заменить 550 м трубопровода.