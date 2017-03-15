В Уфе заменят трубопровод на улице Пугачева

В Уфе сотрудники МУП «Уфаводоканал» приступили к замене старого водопровода диаметром 150 мм на улице Пугачева. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Всего на улице Пугачева планируется заменить 550 м трубопровода.
В администрации отмечают, что замена выполняется новым методом горизонтально-направленного бурения, благодаря этому улицу полностью раскапывать не нужно, «достаточно сделать приямок (небольшой котлован), в котором располагается специальная установка, «проталкивающая» новую трубу в земле».
При этом, как уверяют в администрации, действующий водопровод будет работать в штатном режиме.