В Башкирии согласовали «дорожную карту» по реабилитации пруда в Благовещенске

Глава администрации Благовещенского района Башкирии Фарит Фазылов и министр природопользования и экологии Илдар Хадыев подписали «План-график» (Дорожную карту) выполнения работ по очистке пруда на реке Потеха в Благовещенске. После согласования он должен быть направлен в администрацию главы Башкирии, сообщил в письме активисту, жителю Благовещенска Дильшоду Шерматову глава района.
- Подготовили план работ по очистке пруда и разделили, за чьи бюджеты он выполняется, но выполнят или нет - пока не знаем, - пояснил Медикорсети Дильшод Шерматов.
Напомним, горожанин планировал провести в феврале митинг из-за этой экологической проблемы.
- Это городская достопримечательность, - рассказывал ранее Медиакорсети Дильшод Шерматов. – Пруд был создан в 1760 году, у него мощеное дно, это история города. С 90-х годов он начал зарастать водорослями, затем его территория постепенно стала уменьшаться. А в 2016 году туда начали сливать канализацию с частных домов. Мы били тревогу, но ни об одном протоколе, наказании виновных не знаю.
Сейчас в «дорожной карте» указаны те мероприятия, которые необходимо сделать, чтобы вернуть пруд к жизни. Они запланированы на пять лет. За счет местного бюджета предполагается в 2017 году:
- устранить несанкционированные навалы мусора и насыпей грунта по периметру акватории пруда в прибрежной защитной полосе,
- исключить попадание хозяйственно-бытовых стоков в пруд,
- продолжить проведение мониторинга экологического состояния пруда.
В 2018 году за счет местного бюджета планируется «обеспечить соблюдение режима водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водоёма».
Еще два года (2018-2019) предполагается за счет средств республиканского бюджета выполнить проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения госэкспертизы, на 2019 год планируется подготовить и отправить в Росводресурсы документы на защиту бюджетных проектировок, чтобы привлечь средства федерального бюджета на очистку пруда в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах». Саму реабилитацию пруда предполагается совершить в 2020-2021 годах на условиях софинансирования из бюджетов России и Башкирии.
Отметим, что ранее экологическую реабилитацию пруда на реке Потеха уже включали в соответствующую республиканскую программу, на это планировалось выделить около 19 млн руб в 2013-2014 гг, но постановлением правительства республики в декабре 2014 года эта программа утратила силу.