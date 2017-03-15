В Башкирии согласовали «дорожную карту» по реабилитации пруда в Благовещенске

- Это городская достопримечательность, - рассказывал ранее Медиакорсети Дильшод Шерматов. – Пруд был создан в 1760 году, у него мощеное дно, это история города. С 90-х годов он начал зарастать водорослями, затем его территория постепенно стала уменьшаться. А в 2016 году туда начали сливать канализацию с частных домов. Мы били тревогу, но ни об одном протоколе, наказании виновных не знаю.