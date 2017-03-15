В Башкирии прокуратура проверяет секту «целителей» с плетками

Прокуратура начала доследственную проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Председатель Республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза не известила миграционную службу, сдавая в аренду помещение гражданам Казахстана. Организация оштрафована на 80 тысяч рублей по статье «Непредставление в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания».