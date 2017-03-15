В Башкирии прокуратура проверяет секту «целителей» с плетками

С марта по июнь 2016 года граждане Казахстана арендовали комнату в учебно-спортивном культурном центре, где осуществляли «лечение» по аналогии с организацией «Ата-Жолы» («Путь предков»), сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Без лицензии и медицинского образования члены организации диагностировали пациентов, обещая исцеление при повторных посещениях, отговаривая своих «пациентов» обращаться в медицинские учреждения. Деятельность группы заключалась в лечении нетрадиционными способами медицины, общением с «духами святых предков» и «камчеванием» (ударами кожаной плетью).
Прокуратура начала доследственную проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Председатель Республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза не известила миграционную службу, сдавая в аренду помещение гражданам Казахстана. Организация оштрафована на 80 тысяч рублей по статье «Непредставление в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания».