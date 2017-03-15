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«Салават Юлаев» отправляется в турне по Башкирии

15 марта 2017, 12:22
Игроки и тренеры хоккейного клуба посетят четыре города.

18 марта игроки и тренеры «Салавата Юлаева» отправляются в поездку по городам Башкирии, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. В рамках проекта «Моя родная команда» пройдут встречи с болельщиками, товарищеские матчи с любительскими командами, раздача автографов.

Вместе с командой в поездку отправляются маскоты Салават и Юлай, группа поддержки «Green Heart» и группа поддержки на льду «Ice Girls». Прямо на аренах болельщики смогут поучаствовать в конкурсах, сфотографироваться со звёздами КХЛ и ветеранами хоккея, приобрести всю фирменную атрибутику и сувенирную продукцию «Салавата Юлаева».

Программа тура:
18 марта. Туймазы. «Туймазы-Арена».

19 марта. Стерлитамак. «Стерлитамак-Арена».

25 марта. Уфа. «Уфа-Арена».

26 марта. Салават. СКК «Салават».

Вход на трибуны – свободный.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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