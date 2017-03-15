«Салават Юлаев» отправляется в турне по Башкирии

Вместе с командой в поездку отправляются маскоты Салават и Юлай, группа поддержки «Green Heart» и группа поддержки на льду «Ice Girls». Прямо на аренах болельщики смогут поучаствовать в конкурсах, сфотографироваться со звёздами КХЛ и ветеранами хоккея, приобрести всю фирменную атрибутику и сувенирную продукцию «Салавата Юлаева».