«Салават Юлаев» отправляется в турне по Башкирии

18 марта игроки и тренеры «Салавата Юлаева» отправляются в поездку по городам Башкирии, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. В рамках проекта «Моя родная команда» пройдут встречи с болельщиками, товарищеские матчи с любительскими командами, раздача автографов.
Вместе с командой в поездку отправляются маскоты Салават и Юлай, группа поддержки «Green Heart» и группа поддержки на льду «Ice Girls». Прямо на аренах болельщики смогут поучаствовать в конкурсах, сфотографироваться со звёздами КХЛ и ветеранами хоккея, приобрести всю фирменную атрибутику и сувенирную продукцию «Салавата Юлаева».
Программа тура:
18 марта. Туймазы. «Туймазы-Арена».
19 марта. Стерлитамак. «Стерлитамак-Арена».
25 марта. Уфа. «Уфа-Арена».
26 марта. Салават. СКК «Салават».
Вход на трибуны – свободный.