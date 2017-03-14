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В Уфе произошел крупный пожар на «Агидели»

14 марта 2017, 11:27
На предприятии загорелись заготовки для изделий.

13 марта в 19:47 уфимского времени на пульт дежурно-диспетчерской службы «22 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение о пожаре на многоотраслевом предприятии «Агидель» на улице Трамвайной в Уфе, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Причиной пожара стало горение деревянных заготовок для изделий в цехе деревообработки. Пожар был полностью потушен в 22:44 силами 9 единиц техники и 28 человек личного состава. На производственный процесс пожар не повлиял, пострадавших и погибших нет.

Сейчас проводится доследственная проверка, причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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