В Уфе мужчина зарезал гостя из-за материнского крика

11 марта в одной из квартир Калининского района Уфы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Уголовное дело возбуждено на 35-летнего уфимца, ему уже предъявлено обвинение.
Как считает следствие, ночью 11 марта 30-летний гость 35-летнего хозяина квартиры лег спать в темноте на кровать, где спала мать хозяина. Женщина закричала, ее сын взял нож и ударил им гостя. От полученной травмы тот скончался на месте. Злоумышленник ранее уже судим за подобное преступление.
Судебно-медицинская экспертиза определит точную причину смерти потерпевшего. Подозреваемый заключен под стражу.