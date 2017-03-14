mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе мужчина зарезал гостя из-за материнского крика

14 марта 2017, 09:28
Женщина закричала, когда гость в темноте лег на ее кровать.

11 марта в одной из квартир Калининского района Уфы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Уголовное дело возбуждено на 35-летнего уфимца, ему уже предъявлено обвинение.

Как считает следствие, ночью 11 марта 30-летний гость 35-летнего хозяина квартиры лег спать в темноте на кровать, где спала мать хозяина. Женщина закричала, ее сын взял нож и ударил им гостя. От полученной травмы тот скончался на месте. Злоумышленник ранее уже судим за подобное преступление.

Судебно-медицинская экспертиза определит точную причину смерти потерпевшего. Подозреваемый заключен под стражу.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44