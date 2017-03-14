В Уфе мужчина зарезал гостя из-за материнского крика

Как считает следствие, ночью 11 марта 30-летний гость 35-летнего хозяина квартиры лег спать в темноте на кровать, где спала мать хозяина. Женщина закричала, ее сын взял нож и ударил им гостя. От полученной травмы тот скончался на месте. Злоумышленник ранее уже судим за подобное преступление.