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В Башкирии сельчанин зарезал мужчину в гостях

14 марта 2017, 09:36
Потерпевший скончался на месте.

12 марта в одном из домов села Яшерганово Стерлибашевского района Башкирии обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. По этому факту возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего сельского жителя по статье «Убийство».

Ночью 12 марта 42-летний сельчанин пришел в дом к знакомому, где между ним и еще одним 35-летним гостем возникла ссора. В ходе конфликта 42-летний зарезал ножом 35-летнего мужчину. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан. Следователи направили в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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