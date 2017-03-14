В Башкирии сельчанин зарезал мужчину в гостях

12 марта в одном из домов села Яшерганово Стерлибашевского района Башкирии обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. По этому факту возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего сельского жителя по статье «Убийство».