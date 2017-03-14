В Башкирии сельчанин зарезал мужчину в гостях

12 марта в одном из домов села Яшерганово Стерлибашевского района Башкирии обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. По этому факту возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего сельского жителя по статье «Убийство».
Ночью 12 марта 42-летний сельчанин пришел в дом к знакомому, где между ним и еще одним 35-летним гостем возникла ссора. В ходе конфликта 42-летний зарезал ножом 35-летнего мужчину. Потерпевший скончался на месте.
Подозреваемый задержан. Следователи направили в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражей.