Первому вице-мэру Уфы Филиппову предъявили обвинение в больнице

Сегодня следователь второго отдела по расследованию особо важных дел следственного комитета по Башкирии предъявил обвинение в налоговом преступлении первому замглавы администрации Уфы Александру Филиппову, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Господин Филиппов курирует в мэрии Уфы земельный и имущественный блок.
В настоящее время господин Филиппов находится на лечении в уфимской больнице № 21. Следователь взял с Филиппова подписку о невыезде, сообщает издание.
В следкоме РФ по РБ эту информацию пока не комментируют.
Источники в правоохранительных органах эту информацию «Медиакорсети» подтвердили. Один из источников уточнил, что следователь приходил в больницу к господину Филиппову вчера, 13 марта, но не смог предъявить обвинение из-за того, что рядом не было адвоката. Такая попытка предпринималась сотрудниками следствия не впервые. По данным источника Медиакорсети, 20 февраля такая попытка также предпринималась. Сегодня пришлось прибегнуть к услугам дежурного адвоката, поскольку тогда адвокат Филиппова Зульфия Акбашева, выйдя из зала суда, пообещала доехать до больницы на своей машине, но следователь, приехав на место для предъявления обвинения, ее не обнаружил.
С 2015 года следователи Башкирии, как ранее собщала газета "Коммерсантъ-Башкортостан", расследуют уголовное дело о неуплате подоходного налога в размере 3,7 млн руб при совершении сделки по продаже уфимской компании «Автореал». Этой компании еще до назначения на пост вице-мэра владел господин Филиппов. «Автореалу» принадлежал участок на углу проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР. «Автореал» продал этот участок владельцу группы «Таганка» Андрею Смышляеву. Последний купил участок с истекающим сроком аренды, поэтому господин Смышляев не успел ничего там спроектировать и построить. Господин Филиппов, на тот момент уже работающий в мэрии, продлевать договор аренды отказался. Господин Смышляев обратился с заявлением в правоохранительные органы.
По данным издания, господин Филиппов в сделке по продаже участка не участвовал, так как договор был заключен между Андреем Смышляевым и Евгением Ивушкиным (на тот момент ему принадлежал «Автореал»). Но последний сообщил, что бенифициаром сделки был Филиппов. Позже Ивушкин отказался от своих показаний и уголовное дело было прекращено, но потом он вновь их подтвердил. Поэтому в декабре прошлого года постановление об отмене возбуждения уголовного дела было признано необоснованным.
Сегодня во второй половине дня адвокат Филиппова Зульфия Акбашева заявила Медиакорсети, что возбуждение уголовного дела в отношении него является незаконным.