Первому вице-мэру Уфы Филиппову предъявили обвинение в больнице

Источники в правоохранительных органах эту информацию «Медиакорсети» подтвердили. Один из источников уточнил, что следователь приходил в больницу к господину Филиппову вчера, 13 марта, но не смог предъявить обвинение из-за того, что рядом не было адвоката. Такая попытка предпринималась сотрудниками следствия не впервые. По данным источника Медиакорсети, 20 февраля такая попытка также предпринималась. Сегодня пришлось прибегнуть к услугам дежурного адвоката, поскольку тогда адвокат Филиппова Зульфия Акбашева, выйдя из зала суда, пообещала доехать до больницы на своей машине, но следователь, приехав на место для предъявления обвинения, ее не обнаружил.