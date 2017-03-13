Владимир Путин осуществляет перезагрузку элиты – Минченко

- Владимир Путин постепенно осуществляет перезагрузку элиты, - поделился Минченко. - Мы, соответственно, готовы совместно с политиком определить - как найти своё место в этой перезагрузке: как минимум, удержаться в обойме, как максимум – получить импульс для нового витка карьеры. Все понимают, что мы вступаем в зону глобальной нестабильности элит: Путин-2018 будет отличаться от Путина-2017. Как оказаться на более значимой позиции в обойме Путина-2018 - вот ключевой вопрос не только для власти, но и для значительной части оппозиции. И ровно тот же процесс будет и в регионах – конкуренция даже внутри правящей элиты будет нарастать. И тут качество политического планирования, базового образа и инструментов дебатов и коммуникации с разными аудиториями будут важнейшими конкурентными преимуществами.