Владимир Путин осуществляет перезагрузку элиты – Минченко

В интервью «Новым Известиям» глава холдинга «Minchenko consulting», вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко рассказал о новой программе обучения в учебном центре холдинга, а также поделился своими наблюдениями о ситуации в регионах накануне выборов 2018 года.
По словам Минченко, сейчас наблюдается интересный феномен - отрыв рейтингов первого лица страны от рейтингов региональной власти.
- Региональная власть стала ключевым получателем политических рисков, - сказал Евгений Минченко. - Возможностей объективно повлиять на ситуацию у нее не так уж много, соответственно, единственный выход - наращивать качество коммуникации, причём и с элитами, и с населением. Мы обучаем представителей администраций «удерживать» ситуацию, когда она достаточно непростая.
По мнению политтехнолога, в России сейчас «происходят тектонические изменения в элитной расстановке сил».
- Владимир Путин постепенно осуществляет перезагрузку элиты, - поделился Минченко. - Мы, соответственно, готовы совместно с политиком определить - как найти своё место в этой перезагрузке: как минимум, удержаться в обойме, как максимум – получить импульс для нового витка карьеры. Все понимают, что мы вступаем в зону глобальной нестабильности элит: Путин-2018 будет отличаться от Путина-2017. Как оказаться на более значимой позиции в обойме Путина-2018 - вот ключевой вопрос не только для власти, но и для значительной части оппозиции. И ровно тот же процесс будет и в регионах – конкуренция даже внутри правящей элиты будет нарастать. И тут качество политического планирования, базового образа и инструментов дебатов и коммуникации с разными аудиториями будут важнейшими конкурентными преимуществами.
Трамп и Путин
В учебном центре холдинга «Минченко» есть семинар «Побеждай, как Трамп и Путин». Евгений Минченко объяснил, чем именно интересен опыт этих политиков:
- Трамп – это идеальная стратегия взлома элитного сговора, взлома административной системы, взлома медийного доминирования оппонентов. Путин – эффективная стратегия противодействия несистемным политикам и балансировки влияния элитных групп. У Путина очень интересные технологические приемы, напоминающие по стилю дзюдо. Пять базовых элементов, которые он мастерски комбинирует.
Особенности России и современной политики
Учитывая современные технологии и последний опыт политических компаний, политтехнологи пришли к выводу, что современные способы коммуникаций (соцсети, мессенджеры и т.д.) уже вполне могут конкурировать с традиционными СМИ в борьбе за избирателя. Но Россия имеет свои особенности.
Так, «в России непубличные внутриэлитные переговоры – один из основных элементов политической борьбы», утверждает Минченко.
- Первый навык, которому мы учим начинающих политиков, - создание карты элит, необходимых для их работы, - рассказал он. - В прошлом году Комитет по политическим технологиям РАСО (Российской Ассоциации по связям с общественностью), который я возглавляю, провёл исследование на старте кампании по выборам в Госдуму. Более 60 ведущих российских политтехнологов назвали основные инструменты политической борьбы в нашей стране. Так вот, три кита, которые были названы, - это элитные договорённости, полевая кампания и традиционные СМИ. Исходя из этого, мы учим выстраивать отношения с элитами, – этот инструмент по значимости политтехнологи отнесли на первое место.