В Башкирии возбудили дело о халатности на 200 миллионов при строительстве дороги

По версии следствия, 15 ноября «УДХ РБ» и «Башкиравтодор» заключили контракт на строительство автодороги «Бирск-Тастуба-Сатка». В декабре прошлого года должностные лица «УДХ РБ» подписали документы о приемке выполненных работ на сумму более 200 миллионов рублей без проверки. В результате на счет «Башкиравтодора», по мнению следователей, было незаконно перечислено более 200 миллионов рублей.