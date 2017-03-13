В Башкирии возбудили дело о халатности на 200 миллионов при строительстве дороги

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления дорожного хозяйства Башкирии при строительстве дороги «Бирск-Тастуба-Сатка» на участке местности обход села Караидель с мостом через реку Уфу в Караидельском районе, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
По версии следствия, 15 ноября «УДХ РБ» и «Башкиравтодор» заключили контракт на строительство автодороги «Бирск-Тастуба-Сатка». В декабре прошлого года должностные лица «УДХ РБ» подписали документы о приемке выполненных работ на сумму более 200 миллионов рублей без проверки. В результате на счет «Башкиравтодора», по мнению следователей, было незаконно перечислено более 200 миллионов рублей.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.