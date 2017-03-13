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В Башкирии ищут мужчин, забивших насмерть посетителя ночного клуба

13 марта 2017, 13:11
Драка произошла в ночном клубе Кумертау.

Ночью 5 марта в больницу Кумертау поступили 27-летний и 31-летний местные жители с травмами, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Через некоторое время после получения травм 27-летний мужчина скончался в больнице. Он был чемпионом по пауэрлифтингу и скончался после трехдневного пребывания в коме.

Предварительно установлено, что у пострадавших в ночном клубе «Соло» возник конфликт с несколькими мужчинами, которые нанесли им телесные повреждения. Личности нападавших установлены. Одного из них, 31-летнего местного жителя, задержали, сейчас разыскиваются еще двое.

Это Ахметов Ринат Файзрахманович, 1983 года рождения и Киливник Сергей Владимирович, 1987 года рождения. Если вы знаете этих людей, позвоните в полицию по телефонам (347) 279-39-02 или (347) 279-32-92.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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