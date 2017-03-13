Уфимский художник извинился перед директором «Башспирта» за письмо Путину

Уфимский художник Владимир Кононов принес извинения генеральному директору «Башспирт» Николаю Князеву «по факту неосознанного допущения им к публикации письма с информацией, не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ОАО «Башспирт» в статье «В Башкирии иконописцы написали Путину перед приездом патриарха Кирилла».
Он уточнил, какие именно сведения в письме главе государства не соответствуют действительности:
«Данная информация свидетельствует о том, что происходит обналичивание денежных средств, поступивших на реставрацию и восстановление храмов Республики Башкортостан. Схема проста: ОАО «Башспирт» в лице Князева Н.И. под видом спонсора, уходя от налоговых платежей, переводит денежные средства в благотворительный фонд «Бирск», которым управляет Дудин В.Ф.» и «Хорошилов Н.А.назначен главой администрации муниципального района Бирский район не без участия Князева Н.И.».
- Данное письмо было опубликовано и допущено к публикации неосознанно со сведениями, не соответствующими действительности в указанной части, - пояснил художник.