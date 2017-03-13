Уфимский художник извинился перед директором «Башспирта» за письмо Путину

«Данная информация свидетельствует о том, что происходит обналичивание денежных средств, поступивших на реставрацию и восстановление храмов Республики Башкортостан. Схема проста: ОАО «Башспирт» в лице Князева Н.И. под видом спонсора, уходя от налоговых платежей, переводит денежные средства в благотворительный фонд «Бирск», которым управляет Дудин В.Ф.» и «Хорошилов Н.А.назначен главой администрации муниципального района Бирский район не без участия Князева Н.И.».