Уфимка Айгуль Идрисова победила в финале Кубка Мира по международным шашкам

Финал Кубка Мира по международным шашкам прошел в Уфе с 1 по 12 марта. Состязание шло в двух отдельных турнирах: один для мужчин и один для женщин, с 10 игроками в каждом. Из 20 участников шестеро представляли Башкортостан - это Тамара Тансыккужина, Айгуль Идрисова, Алия Аминова, Александр Георгиев, Муродулло Амриллаев и Айнур Шайбаков.