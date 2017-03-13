Уфимка Айгуль Идрисова победила в финале Кубка Мира по международным шашкам

В Уфе завершился финал Кубка Мира по международным шашкам среди женщин и мужчин. Его победителями стали Айгуль Идрисова (Уфа) и Алексей Чижов (Ижевск), сообщает пресс-служба администрации города.
Уфимская спортсменка добилась своей победы в главной части турнира, не оставив шансов своим более титулованным соперницам.
Среди мужчин до переигровки победитель не был известен. В борьбе за титул остались двое - Алексей Чижов (Россия) и Ян Грунендейк (Нидерланды). В суперблице ижевчанин Чижов переиграл сенегальца Самба и стал победителем турнира.
Финал Кубка Мира по международным шашкам прошел в Уфе с 1 по 12 марта. Состязание шло в двух отдельных турнирах: один для мужчин и один для женщин, с 10 игроками в каждом. Из 20 участников шестеро представляли Башкортостан - это Тамара Тансыккужина, Айгуль Идрисова, Алия Аминова, Александр Георгиев, Муродулло Амриллаев и Айнур Шайбаков.