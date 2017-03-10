В Башкирии пьяный водитель со сбитой женщиной на крыше врезался в машину

В феврале этого года Исхаков ехал пьяным на своем «ВАЗ 2115» из Дюртюлей в село Старосултанбеково, свернул на тротуар и сбил 41-летнюю женщину, которая стояла с трехлетней дочерью на автобусной остановке. Женщину отбросило на крышу машины, от удара она потеряла сознание.