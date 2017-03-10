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В Башкирии пьяный водитель со сбитой женщиной на крыше врезался в машину

10 марта 2017, 11:57
Женщина получила тяжкий вред здоровью.

33-летний Марат Исхаков обвиняется по статье «Нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В феврале этого года Исхаков ехал пьяным на своем «ВАЗ 2115» из Дюртюлей в село Старосултанбеково, свернул на тротуар и сбил 41-летнюю женщину, которая стояла с трехлетней дочерью на автобусной остановке. Женщину отбросило на крышу машины, от удара она потеряла сознание.

Дальше мужчина проехал более трех километров и въехал в стоявший на обочине автомобиль, в результате столкновения находившаяся на крыше женщина упала в сугроб.

По показаниям алкотектора содержание спирта в выдыхаемом воздухе водителя составило 1,3 промилле. Обвиняемый вину в совершении преступления признал. Уголовное дело направлено в Дюртюлинский суд для рассмотрения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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