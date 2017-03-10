Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации

Согласно документу, в целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости в Башкирии с 1 января 2017 года устанавливается единовременная социальная выплата при рождении первого ребенка на приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 300 тысяч рублей. Получить выплату смогут семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и которые признаны в порядке, установленном правительством республики, нуждающимися в жилом помещении.