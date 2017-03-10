Мэрия Уфы отчиталась о том, как готовится к половодью

- Совместно с управлением гражданской защиты администрации Уфы здесь будут собирать информацию, вести мониторинг уровня вод, оповещать население и в случае необходимости – эвакуировать жителей микрорайона Кооперативная поляна, который находится в зоне риска подтопления, - говорится в сообщении. - Для выполнения спасательных мероприятий сформируют две бригады, которые будут укомплектованы плавсредствами, автобусом и погрузчиком, а также необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи.