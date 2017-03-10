mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мэрия Уфы отчиталась о том, как готовится к половодью

10 марта 2017, 17:18
Профильное управление проверяет состояние мостов,других искусственных сооружений

Администрация города готовится в половодью, сообщает пресс-служба администрации города.

Как следует из сообщения мэрии, управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений, проводит осмотр мостов и других искутвенных сооружений. В общей сложности в ведении подразделения их 84. Чтобы исключить образование заторов льда у опор мостовых переходов, в период ледохода будут проводиться работы по бурению, распиловке и чернению льда.

В Сипайлово специалисты совершают ежедневный обход и контроль за техническим состоянием защитной противопаводковой дамбы. Подготовлены к установке пневматические заглушивающие устройства и шиберная задвижка. Они будут установлены в местах, где уровень воды поднимается выше заложения отметки ливневых коллекторов.

Также будут проведены работы по очистке и подготовке к приему талых вод коллекторов ливневой канализации, приемников и колодцев.

В период половодья на производственной базе управления будет организован противопаводковый штаб №1.

- Совместно с управлением гражданской защиты администрации Уфы здесь будут собирать информацию, вести мониторинг уровня вод, оповещать население и в случае необходимости – эвакуировать жителей микрорайона Кооперативная поляна, который находится в зоне риска подтопления, - говорится в сообщении. - Для выполнения спасательных мероприятий сформируют две бригады, которые будут укомплектованы плавсредствами, автобусом и погрузчиком, а также необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07