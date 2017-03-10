Мэрия Уфы отчиталась о том, как готовится к половодью

Администрация города готовится в половодью, сообщает пресс-служба администрации города.
Как следует из сообщения мэрии, управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений, проводит осмотр мостов и других искутвенных сооружений. В общей сложности в ведении подразделения их 84. Чтобы исключить образование заторов льда у опор мостовых переходов, в период ледохода будут проводиться работы по бурению, распиловке и чернению льда.
В Сипайлово специалисты совершают ежедневный обход и контроль за техническим состоянием защитной противопаводковой дамбы. Подготовлены к установке пневматические заглушивающие устройства и шиберная задвижка. Они будут установлены в местах, где уровень воды поднимается выше заложения отметки ливневых коллекторов.
Также будут проведены работы по очистке и подготовке к приему талых вод коллекторов ливневой канализации, приемников и колодцев.
В период половодья на производственной базе управления будет организован противопаводковый штаб №1.
- Совместно с управлением гражданской защиты администрации Уфы здесь будут собирать информацию, вести мониторинг уровня вод, оповещать население и в случае необходимости – эвакуировать жителей микрорайона Кооперативная поляна, который находится в зоне риска подтопления, - говорится в сообщении. - Для выполнения спасательных мероприятий сформируют две бригады, которые будут укомплектованы плавсредствами, автобусом и погрузчиком, а также необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи.