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Федеральные трассы Башкирии готовят к паводку

10 марта 2017, 12:13
Управление дорожного хозяйства «Приуралье» отчиталось о проводимых работах.

Управление дорожного хозяйства «Приуралья» начало работу по обеспечению безопасного движения по трассам в период паводка. Как следует из сообщения организации, организованы группы оперативного реагирования, подготовлено около 50 единиц техники.

Помимо этого производится заготовка щебня и песка на весь период весеннего половодья. Установлен особый контроль за потенциально опасными низководными мостами.

- В подрядных организациях также разработаны планы мероприятий по подготовке к весеннему половодью, - говорится в сообщении Упрдор "Приуралье". - Подготовлена техника, сформированы дежурные бригады, создан запас необходимых материалов для принятия мер по предотвращению и ликвидации ЧС в период прохождения весеннего паводка.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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