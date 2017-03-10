Федеральные трассы Башкирии готовят к паводку

- В подрядных организациях также разработаны планы мероприятий по подготовке к весеннему половодью, - говорится в сообщении Упрдор "Приуралье". - Подготовлена техника, сформированы дежурные бригады, создан запас необходимых материалов для принятия мер по предотвращению и ликвидации ЧС в период прохождения весеннего паводка.