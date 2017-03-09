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Владимир Путин поддержал закон о защите детей от «групп смерти»

9 марта 2017, 15:47
Президент России принял участие в расширенной коллегии МВД России.

Сегодня президент России Владимир Путин принял участие в расширенной коллегии МВД России. В ходе своего выступления он высказался в поддержку законопроекта, направленного на защиту детей от склонения к самоубийству и определяющий уголовную ответственность для организаторов опасной деятельности для детей и подростков.

- Поддерживаю инициативу Государственной Думы по дополнению законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Это позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, пресекать их деструктивную, еще раз хочу подчеркнуть, преступную деятельность, - сказал на коллегии МВД России Владимир Путин.

Этот закон сегодня должен быть внесен в Госдуму, ранее сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Согласно законопроекту, максимальный уровень ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних, беременных женщин, когда это касается группы лиц, составляет 8 лет. Также предлагается запретить право заниматься определенной деятельностью до 10 лет.

- Мы вводим ответственность за склонение к совершению самоубийства, когда данная преступные действия совершаются путем уговора, предложений, подкупа, обмана, - пояснила журналистам Яровая. - Мы предлагаем максимальный уровень ответственности по данным преступлениям до 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью до 7 лет.

Ранее Верховный суд и правительство поддержали законодательную инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, направленную на защиту детей от склонения к самоубийству и определяющую уголовную ответственность для организаторов опасной деятельности для детей и подростков. Эта тема стала широко обсуждаться после сообщений в СМИ о так называемых «группах смерти» в социальных сетях. В них несовершеннолетних детей призывали к совершению суицида в игровой форме. Теперь за такого рода пропаганду могут ввести уголовную ответственность.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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