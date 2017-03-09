Владимир Путин поддержал закон о защите детей от «групп смерти»

Ранее Верховный суд и правительство поддержали законодательную инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, направленную на защиту детей от склонения к самоубийству и определяющую уголовную ответственность для организаторов опасной деятельности для детей и подростков. Эта тема стала широко обсуждаться после сообщений в СМИ о так называемых «группах смерти» в социальных сетях. В них несовершеннолетних детей призывали к совершению суицида в игровой форме. Теперь за такого рода пропаганду могут ввести уголовную ответственность.