В Башкирии могут появиться «Электронные кладбища»

Депутаты горсовета Уфы планируют обратиться в Госсобрание Башкирии-Курултай с инициативой создать на территории республики программу «Электронные кладбища». Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
В Уфе, как отмечается в сообщении, такая программа действует уже второй год.
– Суть программы, реализуемой в настоящее время в Уфе – инвентаризация, в том числе электронная, всех мест захоронений в городе. Делается это для того, чтобы любой человек мог через интернет получить сведения о любом захоронении на территории Уфы и точные его координаты. В первую очередь, это поможет людям, которые хотят, но не могут найти могилы своих родственников, - сказал председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов.
В Уфе этой работой занимается комбинат спецобслуживания. В настоящее время разработан сайт pomnim.me, где отображаются все захоронения на территории Уфы. В ближайшем времени планируется создать мобильное приложение, которое поможет самостоятельно определять координаты и прокладывать маршрут для поиска любого места захоронения.
Однако, по словам господина Трофимова, ни федеральное, ни республиканское законодательство не предусматривает деятельность по созданию электронной базы данных.
–У Комбината спецобслуживания Уфы, который сегодня проводит эту работу, нет на то муниципального задания. Проект полностью финансируется за счёт внебюджетных средств. Даже на территории Уфы вести такую работу без соответствующей законодательной базы очень сложно. А для того, чтобы охватить территорию всей республики, закон однозначно необходим. Поэтому мы и намерены обратиться за поддержкой к коллегам из республиканского парламента. В ближайшее время в городском Совете намечено заседание профильной депутатской комиссии по этой теме, после чего мы предложим инициативу Госсобранию-Курултаю Республики Башкортостан, – пояснил Валерий Трофимов.