В Башкирии могут появиться «Электронные кладбища»

–У Комбината спецобслуживания Уфы, который сегодня проводит эту работу, нет на то муниципального задания. Проект полностью финансируется за счёт внебюджетных средств. Даже на территории Уфы вести такую работу без соответствующей законодательной базы очень сложно. А для того, чтобы охватить территорию всей республики, закон однозначно необходим. Поэтому мы и намерены обратиться за поддержкой к коллегам из республиканского парламента. В ближайшее время в городском Совете намечено заседание профильной депутатской комиссии по этой теме, после чего мы предложим инициативу Госсобранию-Курултаю Республики Башкортостан, – пояснил Валерий Трофимов.