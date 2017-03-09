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В администрации Чекмагушевского района Башкирии назначен новый глава

9 марта 2017, 15:36
Им стал Реканс Ямалеев.

Сегодня, 9 марта, в администрации Чекмагушевского района Башкирии произошли кадровые перестановки.

Как сообщили источники «Медиакорсети», сегодня на заседании районного совета новым главой района выбран 47-летний Реканс Ямалеев, который до этого занимал должность заместителя главы. За него единогласно проголосовали все члены совета. Эту информацию в администрации района подтвердили.

Полномочия прежнего главы Рифа Юсупова, как ранее сообщала «Медиакорсеть», были досрочно прекращены 1 февраля этого года. Господин Юсупов руководил районом более 13 лет. 1 февраля он написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Реканс Ямалеев родился в Чекмагушевском районе в 1970 году. Получил образование по специальности «экономика» в Московском университете потребительской кооперации, а в 2007 году закончил Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан по специальности «юриспруденция».

Трудовая биография:

1988-1988 - товаровед Чекмагушевского райПО;

1988-1990 - служба в рядах Вооруженных сил;

1992-1995 - директор Новобалтачевского торгового предприятия Чекмагушевского райПО;

1995-1997 - директор кооперативного продовольственного магазина Чекмагушевского райПО;

1997-1998 - директор кооперативного универмага Чекмагушевского райПО;

1998-1999 - заведующий торговым отделом Чекмагушевского райПО;

1999-2002 - председатель правления Мелеузовского райПО;

2002-2004 - заместитель главы администрации Чекмагушевского района по экономическим вопросам;

2005-2005 - начальник отдела экономики администрации муниципального район Чекмагушевский район;

2006-2011 - начальник отдела экономики и торговли Администрации муниципального района Чекмагушевский район РБ;

с 2011 - заместитель главы Администрации муниципального района Чекмагушевский район РБ по экономике - начальник отдела экономики и торговли.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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