В администрации Чекмагушевского района Башкирии назначен новый глава

Как сообщили источники «Медиакорсети», сегодня на заседании районного совета новым главой района выбран 47-летний Реканс Ямалеев, который до этого занимал должность заместителя главы. За него единогласно проголосовали все члены совета. Эту информацию в администрации района подтвердили.