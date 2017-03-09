Айдар Муллануров: Любая активность граждан дисциплинирует муниципальные власти

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров прокомментировал Медиакорсети недавнее решение суда, куда он обратился с иском. Он просил признать незаконным бездействие мэрии Уфы, в результате которого было нарушено конституционное право горожан на окружающую среду с ноября прошлого года по январь текущего. Из-за этого на дорогах возникла колея, снежные заторы, произошло сужение дорожного полотна и перекрытие подходов к пешеходным переходам. Вследствие чего в городе возросло количество ДТП и травм у горожан.
Суд после рейда по улицам и свидетельств госавтоинспектора принял сторону уфимца. Администрация Уфы не согласилась с доводами гражданина и решением суда и будет оспаривать его. В администрации города считают, что те доводы и документы, которые предъявил ее представитель в суде, «подтверждают работу городских служб по очистке территорий и выходу техники в соответствии с режимом работы». Кроме этого суду были представлены акты надзорных органов по соблюдению регламента и норм уборки города.
Мы попросили Айдара Мулланурова ответить на вопросы по этой ситуации.
- Ваша реакция на аргументы администрации Уфы?
- Первая реакция как любого уфимца - возмущение. Они говорили, что снег вывозился и сгребался не позднее 6 часов с момента выпадения, что все тротуары в городе чисты, что нареканий к городу никто не предъявляет, что весь снег на проезжей части и на тротуарах - вина организаций и жителей. Ну как на это еще можно реагировать?
Как юрист, конечно, вынужден был спокойно возражать. Задавал им вопросы, запрашивал информацию, требовал представить данные.
- Если решение суда вступит в силу, что произойдет? Можно ли ожидать, что он повлияет на ситуацию с очисткой от снега улиц в будущем?
- Никаких автоматических последствий не наступит. То есть это решение не предполагает обязательного наказания кого-то, никаких штрафов. Но уверен, что последствия будут и не только в сфере очистки улиц от снега. Любая активность граждан дисциплинирует муниципальные власти. Так же, как опытный предприниматель умеет работать с замечаниями своих клиентов и, учитывая их, делает свой бизнес сильнее, так и администрация города, надеюсь, сможет сделать выводы и обернуть ситуацию во благо себе и горожан.