Айдар Муллануров: Любая активность граждан дисциплинирует муниципальные власти

- Никаких автоматических последствий не наступит. То есть это решение не предполагает обязательного наказания кого-то, никаких штрафов. Но уверен, что последствия будут и не только в сфере очистки улиц от снега. Любая активность граждан дисциплинирует муниципальные власти. Так же, как опытный предприниматель умеет работать с замечаниями своих клиентов и, учитывая их, делает свой бизнес сильнее, так и администрация города, надеюсь, сможет сделать выводы и обернуть ситуацию во благо себе и горожан.