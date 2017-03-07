Виталий Мутко: Уфа подготовила стадион, а Самара - нет

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) должна иметь право переносить матчи команд, не подготовивших свое поле вовремя, на стадионы соперника, сохраняя при этом для них статус хозяина встречи, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, передает агентство Р-Спорт.
Напомним, в минувшее воскресенье, 5 марта, например, матч «Крылья Советов»- «Локомотив» был перенесен в Уфу из Самары из-за неготовности там стадиона. От домашних матчей отказались также екатеринбургский «Урал» и томская «Томь».
- Лиге (РФПЛ – Российской футбольной премьер-лиге – прим) надо дать полномочия принимать жесткие решения, - сказал Мутко журналистам. - Я согласен, когда меняется хозяин матча, команды переезжают, и на трибунах три тысячи человек, это не красит наш футбол. Это не уровень премьер-лиги. Футбол для болельщиков должен играться. Клубы, которые владеют аренами, должны ими заниматься. Мы обязательно наделим полномочиями РФПЛ. Если клуб не подготовил стадион, не выполнил обязательства, он не должен бегать и выбирать, где играть.
- Лига должна иметь право в качестве наказания этому клубу назначить игру на поле соперника и не считать этот матч выездным, - сказал Мутко. - По-другому никак. Одни вкладывают ресурсы, деньги, готовят стадионы, а другие – нет. Да, у нас есть климат, такая страна. Но мы готовы помогать искусственным полем или подогревом, но эту проблему надо решать. Например, Уфа и Самара одинаковы по условиям, но одни готовятся, а другие – нет.