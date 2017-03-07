Виталий Мутко: Уфа подготовила стадион, а Самара - нет

- Лига должна иметь право в качестве наказания этому клубу назначить игру на поле соперника и не считать этот матч выездным, - сказал Мутко. - По-другому никак. Одни вкладывают ресурсы, деньги, готовят стадионы, а другие – нет. Да, у нас есть климат, такая страна. Но мы готовы помогать искусственным полем или подогревом, но эту проблему надо решать. Например, Уфа и Самара одинаковы по условиям, но одни готовятся, а другие – нет.