Президентом хоккейного клуба «Салават Юлаев» стал Владимир Нагорный



Справка:



Владимир Нагорный родился 30 июня 1957 года в п. Раевский Альшеевского района. В 1983 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности».



Трудовую деятельность начал в 1978 году в Научно-исследовательском институте промышленного строительства, где работал старшим техником, инженером, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом, заведующим отделом.



В 1986–1991 годах – инструктор, заместитель заведующего отделом Орджоникидзевского райкома КПСС, заместитель секретаря парткома, секретарь парткома проектно-строительного объединения «Башнефтезаводстрой».



В 1991–1999 годах – начальник отдела, заместитель начальника по экономике, заместитель генерального директора по экономике ООО Строительно-промышленный комбинат № 3 проектно-строительного объединения «Башнефтезаводстрой».



В 1999–2003 годах – заместитель председателя Орджоникидзевского районного Совета депутатов



В 2003–2004 годах – заместитель председателя Совета муниципального образования Орджоникидзевский район г. Уфы Республики Башкортостан.



В 2004–2005 годах – заведующий организационным отделом секретариата Уфимского городского Совета, секретарь Уфимского городского Совета.



В 2006–2008 годах – заместитель директора, директор ООО «Производственно-торговая фирма «Уралторгсервис».



В 2008–2010 годах – первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Уфы

В 2010–2011 годах – первый заместитель главы администрации Кировского района Уфы