В Башкирии стартовал прием заявок на молодежный форум «iВолга-2017»

Кроме заявки на участие каждый претендент должен описать свой проект. Среди критериев отбора молодежных проектов, претендующих на грантовую поддержку: уникальность, инновационный подход, социальная значимость и возможность практической реализации идеи. Грантовый фонд формируется из средств Фонда содействия развитию гражданского общества в ПФО и составляет 8 млн рублей. Предусмотрена также поддержка из федеральных средств. Следует отметить, что для удобства пользователей официальный сайт Форума обновили, теперь участники имеют возможность дорабатывать проекты в личных кабинетах в режиме реального времени. Также на обновленном сайте будет размещена интерактивная карта и проводиться онлайн-трансляция выступлений спикеров Форума.