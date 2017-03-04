По дороге в уфимский цирк в аварию попала фура с белыми тиграми: подробности

- Очень важно, чтобы звери не пострадали - я дал поручение Росприроднадзору подключиться. Дрессировщик не сможет оценить ситуацию и состояние животных в полной мере, если они получили увечья в связи с аварией... В новом законе мы отрегулируем правила перевозки животных и санкции за их нарушение, - написал Донской на своей странице в соцсети Facebook.