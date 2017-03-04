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Леонид Вайсфельд согласовал новый контракт с «Салаватом Юлаевым» - СМИ

4 марта 2017, 19:32
Он сообщил об этом прессе.

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд согласовал условия нового контракта с клубом, передает «БИЗНЕС Online».

Корреспондент издания спросил менеджера:

– Вы сами подписали новый контракт?

– Не подписал, но согласовал, – ответил Леонид Вайсфельд.

Генеральный менеджер сообщил, что хоккеистов отпустили в отпуск до 13 марта, после чего будет сбор вместе с группой молодых игроков из «Толпара».

- Март будем тренироваться под руководством Анатолия Емелина, дальше посмотрим, - сказал Вайфельд.

Анатолий Емелин уже тренировал «СЮ» в начале сезона 2015/16 в качестве главного тренера, но после 14 матчей по причине неудовлетворительных результатов покинул этот пост, став ассистентом Игоря Захаркина. Контракт с Захаркиным был расторгнут по обоюдному соглашению сторон 3 марта.

Во вторник, 7 марта, состоится заседание правления ХК «Салават Юлаев». По информации издания, на нем решат ряд важных вопросов, связанных с руководством клуба, а также может быть утверждена кандидатура нового главного тренера.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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