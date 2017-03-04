Леонид Вайсфельд согласовал новый контракт с «Салаватом Юлаевым» - СМИ

Анатолий Емелин уже тренировал «СЮ» в начале сезона 2015/16 в качестве главного тренера, но после 14 матчей по причине неудовлетворительных результатов покинул этот пост, став ассистентом Игоря Захаркина. Контракт с Захаркиным был расторгнут по обоюдному соглашению сторон 3 марта.