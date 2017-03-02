В ряде городов Башкирии состояние теплосетей вызывает опасения

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Башкирии в рамках мониторинга состояния тепловых сетей «С теплом – труба» провели рейды в городах Стерлитамак и Благовещенск. Целями инспекции стали выявление фактов повреждения или отсутствия теплоизоляции сетей, приводящих к сверхнормативным потерям энергии, и привлечение внимания властей к необходимости инициирования процедуры по переходу бесхозяйных участков теплосетей в муниципальную собственность, сообщает пресс – служба регионального отделения ОНФ.
В Стерлитамаке, во втором по величине городе Башкирии, несоблюдение норм изоляции трубопроводов подачи тепла в жилые дома и школу выявлено в микрорайоне Строймаш. Также факты теплопотерь зафиксированы в микрорайонах Содовик и Михайловский, на улицах Волочаевская, Дружбы и Николаева.
- Состояние выявленных участков тепловых сетей является недопустимым, поскольку не обеспечивает надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения, - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии Надежда Крылова.
В Благовещенске в ходе выборочной проверки нарушения изоляции труб теплопередачи обнаружены на улицах Социалистическая, Интернациональная и Чехова. По мнению общественников, все они влекут потери тепла при транспортировке тепловой энергии, приводят к росту коммунальных платежей и свидетельствуют о неполной готовности к зиме теплоснабжающих организаций. Ранее подобные нарушения по содержанию труб теплопередачи были обнаружены в Уфе и Белорецке.
По выявленным фактам активисты Народного фронта направили обращения в администрации муниципалитетов с просьбой прояснить, на балансе какого предприятия находятся данные теплосети, и рекомендовали обратить внимание на их состояние для предотвращения потерь.