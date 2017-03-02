В ряде городов Башкирии состояние теплосетей вызывает опасения

В Благовещенске в ходе выборочной проверки нарушения изоляции труб теплопередачи обнаружены на улицах Социалистическая, Интернациональная и Чехова. По мнению общественников, все они влекут потери тепла при транспортировке тепловой энергии, приводят к росту коммунальных платежей и свидетельствуют о неполной готовности к зиме теплоснабжающих организаций. Ранее подобные нарушения по содержанию труб теплопередачи были обнаружены в Уфе и Белорецке.