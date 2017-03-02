В Нефтекамске пенсионерка сама чистит от снега крышу пятиэтажки

Общественник из Нефтекамска Александр Афанасьев разместил на канале в YouTube видео о том, как пенсионерка сама чистит крышу пятиэтажки. На нем видно, как женщина, со слов автора видео зрелого возраста, ходит по крыше над своим балконом на верхнем этаже и скидывает снег лопатой вниз. Она без страховочного пояса, и никаких защитных ограждений на крыше нет.