В Нефтекамске пенсионерка сама чистит от снега крышу пятиэтажки

Общественник из Нефтекамска Александр Афанасьев разместил на канале в YouTube видео о том, как пенсионерка сама чистит крышу пятиэтажки. На нем видно, как женщина, со слов автора видео зрелого возраста, ходит по крыше над своим балконом на верхнем этаже и скидывает снег лопатой вниз. Она без страховочного пояса, и никаких защитных ограждений на крыше нет.
- Называется самоорганизация граждан, помощь коммунальщикам города, - язвительно замечает на заднем фоне автор видео. - А куда деваться? Люди вынуждены сами себя спасать.
На видео также показано состояние крыши дома. Снег свисает буквально шапкой, угроза схода больших масс очевидна. При этом на двери одного из подъездов висит объявление, в котором граждан обязывают самостоятельно очищать кровлю от снега и наледи. Управляющаяя компания за это ответственности не несет.
- Сознательная гражданка убрала снег, а все остальные несознательные, - продолжает общественник. - Не уважают труд коммунальщиков.
Читатели Медиакорсети могут сами посмотреть, как пенсионерка очищает крышу от снега.