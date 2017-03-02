В Башкирии жители Чишминского района предупредили о коллективной голодовке

Как стало известно «Медиакорсети», более 60 жителей Чишминского района Башкирии планируют в марте объявить голодовку у здания правительства республики. Они направили уведомление об этом в правительство республики, а также в администрацию президента России Владимира Путина.
Цель данного мероприятия, как следует из текста уведомления - «протест против бездействия главы Республики Башкортостан, правительства Республики Башкортостан, прокуратуры РБ, а также депутатов Курултая РБ».
В тексте уведомления они отмечают, что уже «неоднократно писали во все инстанции РБ», проводили сходы граждан, митинги и пикетирования по поводу отставки главы Чишминского района Флюра Уразметова «из-за его непрофессионализма».
- Под его руководством в течение 12 лет в районе искусственно обанкрочены и развалены все колхозы, незаконно, в принудительном порядке, подделав документы отбираются паевые земли, незаконно передаются муниципальные земли приближенным главы района, - пишут граждане.
Они также отмечают, что за это время закрыты кирпичный завод, швейная фабрика, животноводческий комплекс, закрыты участковые больницы в деревнях Шингак-Куль и Старомусино, закрыты многие школы и в районе отсутствуют дороги и т.д.
- Мы хотим, чтобы жизнь в нашем районе наладилась, - говорит представитель инициативной группы Зульфия Ибрагимова.
По ее словам, жители намерены объявить бессрочную голодовку 25 марта в 12.00. Жить они планируют тут же у дома правительства в палатках.
По словам Зульфии Ибрагимовой, участники голодовки намерены развернуть плакаты с надписью «В отставку главу Чишминского района – Уразметова Ф.З», «Верните нам наши земли», «Долой недобросовестных чиновников аппарата правительства РБ», «Долой Хамитова».
По словам Зульфии Ибрагимовой, число участников голодовки может быть увеличено и к ней обращаются все новые желающие принять в ней участие.
В приемной главы Чишминского района Флюра Уразметова по телефону комметировать ситуацию отказались, попросив прислать официальный запрос.
В аппарате правительства поддвердили, что получили данное уведомление.
- Ответ будет направлен гражданам в установленные сроки, - сказал собеседник в аппарате правительства.
Напомним, что в конце прошлого года шесть жителей Чишминского района Башкирии ездили в Москву, где объявили голодовку. Тогда они требовали отставки главы администрации района Флюра Уразметова.