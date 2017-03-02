В Башкирии вымогатель поставил несовершеннолетних на колени, угрожая расправой

Суд вынес приговор жителю Гафурийского района, который обвинялся по статье «Требование передачи чужого имущества с применением насилия», сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
Суд установил, что мужчина потребовал несовершеннолетних ребят купить ему алкоголь, а когда те отказались выполнять его требования, подсудимый принудил их встать на колени, угрожая расправиться с ними. Видя, что подростки отказываются выполнять его требования, злоумышленник ударил одного из несовершеннолетних по лицу и несколько раз ногами по различным частям тела потерпевших.
Мужчина приговорен к полутора годам лишения свободы и штрафу в размере 15 тысяч рублей.