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В Башкирии вымогатель поставил несовершеннолетних на колени, угрожая расправой

2 марта 2017, 11:46
Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы.

Суд вынес приговор жителю Гафурийского района, который обвинялся по статье «Требование передачи чужого имущества с применением насилия», сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Суд установил, что мужчина потребовал несовершеннолетних ребят купить ему алкоголь, а когда те отказались выполнять его требования, подсудимый принудил их встать на колени, угрожая расправиться с ними. Видя, что подростки отказываются выполнять его требования, злоумышленник ударил одного из несовершеннолетних по лицу и несколько раз ногами по различным частям тела потерпевших.

Мужчина приговорен к полутора годам лишения свободы и штрафу в размере 15 тысяч рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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