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В Башкирии вернули дело о хищении миллиарда в Уфе

2 марта 2017, 15:53
В постановлении о возбуждении уголовного дела нашли нарушения.

Башкирское управление Следственного комитета прекратило какие-либо следственные действия по уголовному делу, которое было возбуждено в конце февраля по факту превышения полномочий должностными лицами мэрии Уфы (ст. 286 УК РФ), сообщает Коммерсантъ-Башкортостан.

Ранее следственные органы заподозрили чиновников мэрии Уфы в хищении 1 млрд руб при расселении ветхого жилья с 2008 по 2015 годы.

- Должностные лица мэрии города с 2008 по 2015 заключили договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Затем некоторые из этих же домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья. Это повлекло к тому, что из федерального республиканского бюджета необоснованно был выделен 1 миллиард рублей, - сообщило СК РФ по РБ в конце февраля.

Источник издания сообщил, что прокуратура признала необоснованным постановление следкома о возбуждении дела. Такое решение было принято, по его данным, в начале недели первым прокурором Олегом Горубуновым. В ведомстве изданию сообщили, что в постановлении были «нарушены нормы действующего законодательства, а сведения, указанные в постановлении, не соответствовали материалам доследственной проверки».

- Материалы направлены для устранения нарушений в Следственный комитет, - сказали изданию в прокуратуре республики. - При этом подробности найденных нарушений не уточнили.

В следственном комитете не разъяснили своих дальнейших действий.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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