В Башкирии вернули дело о хищении миллиарда в Уфе

Башкирское управление Следственного комитета прекратило какие-либо следственные действия по уголовному делу, которое было возбуждено в конце февраля по факту превышения полномочий должностными лицами мэрии Уфы (ст. 286 УК РФ), сообщает Коммерсантъ-Башкортостан.
Ранее следственные органы заподозрили чиновников мэрии Уфы в хищении 1 млрд руб при расселении ветхого жилья с 2008 по 2015 годы.
- Должностные лица мэрии города с 2008 по 2015 заключили договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Затем некоторые из этих же домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья. Это повлекло к тому, что из федерального республиканского бюджета необоснованно был выделен 1 миллиард рублей, - сообщило СК РФ по РБ в конце февраля.
Источник издания сообщил, что прокуратура признала необоснованным постановление следкома о возбуждении дела. Такое решение было принято, по его данным, в начале недели первым прокурором Олегом Горубуновым. В ведомстве изданию сообщили, что в постановлении были «нарушены нормы действующего законодательства, а сведения, указанные в постановлении, не соответствовали материалам доследственной проверки».
- Материалы направлены для устранения нарушений в Следственный комитет, - сказали изданию в прокуратуре республики. - При этом подробности найденных нарушений не уточнили.
В следственном комитете не разъяснили своих дальнейших действий.