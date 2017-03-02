В Башкирии вернули дело о хищении миллиарда в Уфе

- Должностные лица мэрии города с 2008 по 2015 заключили договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Затем некоторые из этих же домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья. Это повлекло к тому, что из федерального республиканского бюджета необоснованно был выделен 1 миллиард рублей, - сообщило СК РФ по РБ в конце февраля.