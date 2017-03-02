Прокуратура Башкирии потребовала ужесточить приговор врачу больницы

Суд назначил два года лишения свободы 48-летнему заведующему отделением гнойной хирургии районной больницы Ишимбая Владимиру Каунову, виновному в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили в прокуратуре республики.
Прокуратура обжаловала данное решение и потребовала ужесточить приговор и дополнительно запретить ему заниматься врачебной деятельностью.
В мае 2015 года с травмой головы в больницу была госпитализирована 15-летняя девочка, которая упала с качелей в центральном парке. Каунов не организовал проведение необходимых диагностических мероприятий, в частности рекомендованных невропатологом КТ, ЭЭГ и эхоэнцефалографии.
Доктор не выявил у девочки перелом костей черепа и гематому. В результате пострадавшая осталась без операции, которая, по заключению экспертов, могла спасти ей жизнь. Подсудимый вину в совершении преступления не признал.