Прокуратура Башкирии потребовала ужесточить приговор врачу больницы

В мае 2015 года с травмой головы в больницу была госпитализирована 15-летняя девочка, которая упала с качелей в центральном парке. Каунов не организовал проведение необходимых диагностических мероприятий, в частности рекомендованных невропатологом КТ, ЭЭГ и эхоэнцефалографии.