mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Прокуратура Башкирии потребовала ужесточить приговор врачу больницы

2 марта 2017, 16:15
Из-за него в больнице погибла 15-летняя девочка.

Суд назначил два года лишения свободы 48-летнему заведующему отделением гнойной хирургии районной больницы Ишимбая Владимиру Каунову, виновному в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура обжаловала данное решение и потребовала ужесточить приговор и дополнительно запретить ему заниматься врачебной деятельностью.

В мае 2015 года с травмой головы в больницу была госпитализирована 15-летняя девочка, которая упала с качелей в центральном парке. Каунов не организовал проведение необходимых диагностических мероприятий, в частности рекомендованных невропатологом КТ, ЭЭГ и эхоэнцефалографии.

Доктор не выявил у девочки перелом костей черепа и гематому. В результате пострадавшая осталась без операции, которая, по заключению экспертов, могла спасти ей жизнь. Подсудимый вину в совершении преступления не признал.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07