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Хамитов временно возглавит Балтачевский район

2 марта 2017, 18:19
Глава администрации Балтачевского района продержался на своей должности всего год

Сегодня, 2 марта, депутаты Балтачевского районного совета приняли отставку главы администрации района Фирдинанта Арсланова, который написал заявление по собственному желанию. В этой должности он проработал всего лишь год. Причины отставки чиновника не уточняются

Фирдинант Арсланов - уроженец этого района и вся его профессиональная карьера связана с балтачевской землей.

Временно исполнять обязанности главы района будет заместитель руководителя администрации по финансовым вопросам Альбирт Хамитов. Эти функции он будет исполнять до вступления в должность лица, назначенного по результатам конкурса.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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