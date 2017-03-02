Хамитов временно возглавит Балтачевский район

Сегодня, 2 марта, депутаты Балтачевского районного совета приняли отставку главы администрации района Фирдинанта Арсланова, который написал заявление по собственному желанию. В этой должности он проработал всего лишь год. Причины отставки чиновника не уточняются
Фирдинант Арсланов - уроженец этого района и вся его профессиональная карьера связана с балтачевской землей.
Временно исполнять обязанности главы района будет заместитель руководителя администрации по финансовым вопросам Альбирт Хамитов. Эти функции он будет исполнять до вступления в должность лица, назначенного по результатам конкурса.