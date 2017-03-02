Администрация Уфы создала интерактивную карту ямочного ремонта

Администрация Уфы запустила интерактивную карту ямочного ремонта. Это сделано для того, чтобы каждый жителей город мог сообщить о ямах и выбоинах на дорогах.
Карта создана на базе Яндекс-карты. Порядок работы с картой следующий:
2. Авторизоваться через сайт городской администрации;
3. Выбрать максимально точное местоположение ямы на карте;
4. Заполнить короткую форму заявки;
5. Прикрепить фотографию, на которой хорошо видно местоположение ямы;
6. В одной заявке можно указать один адрес, количество заявок не ограничено;
7. Заявка отобразится на карте красным треугольником с восклицательным знаком. Нажав на нее, можно увидеть статус заявки: «требуется ремонт», «заявка принята», либо «ремонт выполнен»;
8. Адреса, где ремонт уже выполнен, будут отображаться на карте зеленым треугольником с галочкой.
- Запрещено размещение на карте заведомо ложной информации, проверка которой отнимет время у специалистов профильных служб и отвлечет от решения реальных проблем, - пояснили в пресс-службе. - Также недопустимо использование нецензурной лексики, оскорблений, угроз, информации, противоречащей законодательству Российской Федерации. Подобная информация будет удалена модератором без объяснения причин.
На момент подготовки материала от горожан поступило 10 заявок на ямочный ремонт.