Администрация Уфы создала интерактивную карту ямочного ремонта

- Запрещено размещение на карте заведомо ложной информации, проверка которой отнимет время у специалистов профильных служб и отвлечет от решения реальных проблем, - пояснили в пресс-службе. - Также недопустимо использование нецензурной лексики, оскорблений, угроз, информации, противоречащей законодательству Российской Федерации. Подобная информация будет удалена модератором без объяснения причин.